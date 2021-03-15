В совершении преступления подозревается житель Киевской области, его уже задержали.

В Одесской области задержан водитель, который на иномарке смертельно травмировал человека и скрылся.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло 14 марта в селе Васильевка.

В частности, автомобиль Hyundai сбил 37-летнего местного жителя и с места происшествия скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался.

Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в действие была введена специальная полицейская операция «Перехват».

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в городе Белгород-Днестровском в воскресенье нашли вышеназванный автомобиль и водителя. Подозреваемый – 34-летний уроженец Киевской области.

С мужчиной проводятся неотложные следственные действия в рамках производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая