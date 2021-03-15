В Одесской области задержан водитель, который на иномарке смертельно травмировал человека и скрылся.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло 14 марта в селе Васильевка.
В частности, автомобиль Hyundai сбил 37-летнего местного жителя и с места происшествия скрылся. Пострадавший от полученных травм скончался.
Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в действие была введена специальная полицейская операция «Перехват».
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в городе Белгород-Днестровском в воскресенье нашли вышеназванный автомобиль и водителя. Подозреваемый – 34-летний уроженец Киевской области.
С мужчиной проводятся неотложные следственные действия в рамках производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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