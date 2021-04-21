Во вторник, 20 апреля, в Харькове от осложнений COVID-19 умерла роженица.
Об этом сообщает "Суспільне".
"Это женщина из Харьковской области. Ребенка мы передали в областной перинатальный центр, потому что ребенок родился с гипоксией, поскольку мать поздно обратилась, имея легочную недостаточность», - цитирует издание слова заместителя мэра Светланы Горбуновой-Рубан.
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По ее словам, новорожденные двух других женщин, которые умерли в результате коронавируса, чувствуют себя хорошо. Их уже выписали домой.
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