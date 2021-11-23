На теле мальчика нашли повреждения, выяснили журналисты.

В селе Красное Лозовского района Харьковской области в одном из домов неожиданно скончался ребенок, который родился 31 августа текущего года. Мать мальчика утверждала, что он умер после травмы.

Младенец умер 19 ноября, а 23 числа об этом сообщил MyKharkov.info, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.

По данным собеседника, во время осмотра тела ребенка были найдены повреждения, однако следы совершения преступления не обнаружены.

Правоохранители начали производство по ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с пометкой "Естественная смерть".

Читайте также"Скотчем замотали руки и ноги, заклеили рот": на Полтавщине в детском саду издевались над 4-летней девочкой – глава облсоветаМатери ребенка 31 год, она рассказала, что 19 ноября около 7 часов утра нашла сына мертвым в колыбели.

Женщина утверждала, что до смерти ребенок во время переворачивания ударился об изголовье дивана.

Отцу мальчика 50 лет, в день смерти сына его не было дома.

Супруги воспитывают еще двоих детей – девочек в возрасте девяти и 13 лет. Семья не стоит на учете соцслужб.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области была до смерти избита 4-летняя девочка. В совершении преступления подозревали отца ребенка. Правоохранители задержали мужчину.

Автор: Екатерина Присяжнюк