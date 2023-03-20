Машина нардепа протянула тело погибшего несколько десятков метров, говорят родственники.

В семье мужчины, погибшего в ДТП на Львовщине с участием народного депутата Владимира Гевка, главы Тернопольской областной организации партии "Слуга народа", рассказали детали трагической аварии.

В комментарии ТСН родственница умершего предположила, что нардеп мог двигаться с превышением скорости.

"Есть основания полагать, что скорость была большой. Машину побило аж радиатор потек", - отмечает женщина.

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Официально ни депутат, ни правоохранители о скорости, с которой двигалась машина, не информировали.

"Насколько мне понятно, во время ДТП депутат протянул его (погибшего – УНИАН) около 50 метров. Обувь была в одной стороне, труп на пешеходе (пешеходном переходе – УНИАН). Кроссовки были справа, труп слева, на большом расстоянии", – рассказывает женщина.

Она также отметила, что труп погибшего не забирали 5,5 часов.

"ДТП произошло в 19.30, труп лежал до часу ночи, пока приехали судмедэксперты и все-все. Когда мы стояли возле умершего, депутат выразил свои соболезнования. Подождем, какую информацию высветят официально", - добавила родственница жертвы.

Смертельное ДТП с нардепом Гевко-что известно

19 марта народный депутат от "Слуги народа" Владимир Гевко сообщил в соцсетях, что стал участником ДТП, в которой погиб человек. Авария произошла на автодороге сообщением "Тернополь – Львов – Рава-Русская" в поселке Золочевского района Львовской области. По информации правоохранителей – за пределами нерегулируемого пешеходного перехода.

Гевко заверил, что сотрудничает с правоохранителям и прошел проверки на алкоголь и наркотики. Государственное бюро расследований (ГБР) позже сообщило, что, согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер", Гевко был трезвым.

Вопрос об открытии уголовного производства относительно нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286) решается.

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