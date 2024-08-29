Огонь охватил 250 квадратных метров.

ВОдесской области второй раз за два дня молния ударила в культовое здание - 27 августа загорелся храм Свято-Иверского мужского монастыря (Одесса), а сегодня церковь загорелась в селе Прямобалка.

Как сообщает пресс-служба регионального главка ГСЧС, сегодня в селе Прямобалка, Болградского района, горело здание церкви.

"Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 250 кв. м. К счастью погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара - попадание молнии", - говорится в сообщении.

Говорится, что от ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 10 пожарных. Также привлекалась техника и спасатели от местных пожарных команд.

Удар молнии в церковь в Одессе

Напомним, 27 августа в Одессе из-за удара молнии вспыхнула церковь Свято-Иверского мужского монастыря, который принадлежит Украинской православной церкви. Возникло возгорание купола храма мужского монастыря. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии путей подъезда для крупногабаритного пожарного транспорта. Однако пожарным удалось установить автоколенчатый подъемник, с которого быстро ликвидировать пожар на площади 20 кв. м, и предотвратить распространение огня на все здание.

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