Ребята нашли на окраине села коробку и баллончик с надписями "охотничий порох" и "бытовая горелка" и решили поджечь их, в результате чего произошел взрыв.

В Одесской области трое детей получили ожоги в результате взрыва найденной ими коробки с порохом.

Как сообщили журналистам в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел вчера.

Отмечается, что дети нашли банку с порохом, играли с ней и порох взорвался.

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Вследствие этого один из мальчиков (2007 г. р.) получил ожоги I-II-III степеней (21-24% тела) верхних и нижних конечностей и лица. Еще двое детей (2010 и 2007 г. р.) получили ожоги I-II степеней (3-4%) рук и лица.

Детей госпитализировали в хирургическое отделение местного медицинского учреждения.

Как уточнили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, около 16:00 на спецлинию "102" поступила информация из районной больницы о том, что трех парней госпитализировали с ожогами.

Правоохранители предварительно установили, что жители села Алексеевка в возрасте 13-ти, 14-ти и 15-ти лет во время прогулки нашли на окраине села коробку и баллончик с надписями "охотничий порох" и "бытовая горелка" и решили поджечь их, в результате чего произошел взрыв.

Услышав крики пострадавших, местные жители вызвали "скорую".

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одесской области полицейские начали расследование по факту пытки мальчика, которого сажали на цепь.

Дядя мальчика объяснил, что привязал его пока жены не было дома. Причина в том, что якобы ребенок делает вред, не слушается и убегает из дома. В то же время, по словам соседа, снявшего инцидент на телефон, он был свидетелем неоднократного совершения домашнего насилия в отношении ребенка.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе мальчика.

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