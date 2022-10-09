Речь идет о детях, которые вынуждены были приехать из-за активных боевых действий, ведущихся по их основному месту жительства.

Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ передал для детей-переселенцев в Одесской области почти 5 тыс. наборов одежды.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Одесская область сегодня получила большую партию одежды для детей из числа внутренне перемещенных лиц", - сказал Марченко.

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Отмечается, что помощь поступила от ЮНИСЕФ для детей, которые вынуждены были приехать в Одесскую область из-за активных боевых действий, ведущихся по их основному месту жительства.

Как уточнила начальник службы по делам детей Одесской области Наталья Утюпина, регион получил 4 тыс. 820 наборов вещей.

Переселенцы в Одесской области: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в Одесской ОВА сообщили, что в области на учете с 2014 года находятся 189 тыс. 67 переселенцев, из них 51 тыс. 184 детей и 5 тыс. 633 лиц с инвалидностью. В частности, за период с 24 февраля этого года на учет стали 113 тыс. 471 человек.

Сообщалось, что в Одессе двое арестантов незаконно получали выплаты для переселенцев. Своими действиями они нанесли ущерб государству на 22 тысячи гривен.

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