Ребенок находился в квартире один.

Сегодня, 30 августа, в городе Черноморск Одесской области спасли малолетнего ребенка. Мальчик стоял на подоконнике на 2-м этаже многоэтажного жилого дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Примерно в 13:30 в службу спасения поступила информация о том, что по улице 1 мая, 42, нужна помощь для снятия ребенка с окна 2-го этажа. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили мальчика, стоящего на подоконнике открытого окна.

"Ребенок находился один в квартире, без присмотра взрослых. Сотрудники ГСЧС с помощью трехколенной лестницы сняли ребенка с подоконника и передали работникам полиции. С мальчиком все в порядке", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Чернигове мошенники выманили у женщины 40 тысяч гривен за "фотодоказательства" измены мужаВозраст ребенка не уточняется, на вид мальчику около 4 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Полиция должна узнать, почему ребенок находился один дома и где в это время были его родители.

Ранее УНИАН уже сообщал, что двухлетние двойняшки на Полтавщине нашли мамины пилюли и "лечились от гипертонии".

Также вас могут заинтересовать новости:

Автор: Лариса Козовая