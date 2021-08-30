Сегодня, 30 августа, в городе Черноморск Одесской области спасли малолетнего ребенка. Мальчик стоял на подоконнике на 2-м этаже многоэтажного жилого дома.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.
Примерно в 13:30 в службу спасения поступила информация о том, что по улице 1 мая, 42, нужна помощь для снятия ребенка с окна 2-го этажа. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили мальчика, стоящего на подоконнике открытого окна.
"Ребенок находился один в квартире, без присмотра взрослых. Сотрудники ГСЧС с помощью трехколенной лестницы сняли ребенка с подоконника и передали работникам полиции. С мальчиком все в порядке", - сказано в сообщении.
Читайте такжеВ Чернигове мошенники выманили у женщины 40 тысяч гривен за "фотодоказательства" измены мужаВозраст ребенка не уточняется, на вид мальчику около 4 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Полиция должна узнать, почему ребенок находился один дома и где в это время были его родители.
Ранее УНИАН уже сообщал, что двухлетние двойняшки на Полтавщине нашли мамины пилюли и "лечились от гипертонии".
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