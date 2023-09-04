Стало известно, как помогут людям, которые ехали в Днепр.

В Одесской области сошел с рельсов пассажирский поезд Одесса-Днепр. Как сообщают местные Telegram-каналы, ЧП произошло сегодня ночью в районе населенного пункта Жеребково Подольского района.

"Ночью в селе Жеребково сошел с рельсов пассажирский поезд Одесса - Днепр, который ехал в сторону Днепра. Пострадавших нет, людям сказали ждать новый поезд. Сообщается, что пассажирский поезд задел последним вагоном грузовой поезд - и он тоже сошел с пути", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Видео дня

Как сообщили в Одесской железной дороге, в связи с внештатной ситуацией в Одесской области, существенно задерживается поезд 54 Одесса-Днепр. В то же время отмечается, что железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров.

"Сейчас делаем все для сокращения опоздания. Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня, для пассажиров будет организован бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия", - рассказали в Одесской железной дороге.

Согласно расписанию, поезд 54 Одесса-Днепр вышел из Одессы вчера в 20.05, прибытие ожидалось сегодня в 09.48. альтернативный путь Одесса - Днепр - поездка автобусами.

"Укрзализныця" обновила часть своих маршрутов современными вагонами

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" обновила наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавила свежемодернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы. В частности, благодаря ремонту, вагоны на черновицком направлении будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты и качественное индивидуально управляемое освещение.

Вас также могут заинтересовать новости: