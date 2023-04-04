Поезд столкнулся со строительным краном.

Жуткая авария на железной дороге произошла на юге Нидерландов. В результате того, что поезд сошел с рельсов, один человек погиб и десятки получили ранения.

По информации Sky News, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Воорсхотен около 3:25 утра по местному времени. По официальным данным, на борту находились около 50 человек.

Отмечается, что авария произошла из-за оставленного на путях строительного крана, в результате чего пострадали водитель и два проводника. По факту инцидента проводятся многочисленные расследования для установления дополнительных деталей.

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В то же время представитель пожарной охраны сообщил, что всего 30 человек получили ранения, из них 19 человек доставили в больницу, а остальным оказали помощь на месте.

Кроме того, сообщается, что первый вагон поезда после столкновения оказался в поле, а в еще одном вагоне вспыхнул пожар. После аварии все рейсы между Лейденом и Гаагой отменили.

Аварии на железной дороге в Украине - что известно

Аварии на украинской железной дороге, как и за границей, иногда случаются. Так, 11 октября 2021 года на железнодорожном переезде на участке "Фастов – Житомир" комбайн протаранил поезд. По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд.

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину контроль за ситуацией на железной дороге усилили.

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