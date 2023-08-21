Вагоны на черновицком направлении будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты и качественное индивидуально управляемое освещение.

В "Укрзализныце" обновили наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавили свежемодернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, в результате капитально-восстановительного ремонта на мощностях "Укрзализныци" вагоны на черновицком направлении будут иметь современную систему кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты и качественное индивидуально управляемое освещение.

"В разгар летнего сезона перевозок Черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, так как сочетает фирменные вагоны для более привередливого пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление", - говорится в сообщении.

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"Укрзализныця": последние новости

9 августа 2023 года были назначены дополнительные поезда между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом.

Кроме того, из-за ремонта инфраструктуры польской железной дороги в Перемышле, который начнется с 8 сентября, УЗ временно меняет график курсирования поездов в соседнюю Польшу. Но несмотря на ремонт вблизи Перемышля, количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре увеличится.

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