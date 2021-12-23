Водитель автопоезда пытался объехать припаркованную легковушку и выехал на встречную полосу.

В Одесской области при столкновении трех грузовиков погибли два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, авария произошла 22 декабря около 20.00 на автодороге Одесса-Вознесенск, возле населенного пункта Доброслав.

По предварительным данным, водитель автопоезда МAN, который двигался в сторону Вознесенска, пытался объехать запаркованную на обочине легковушку и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком такой же марки. В результате лобового столкновения оба водителя в возрасте 62-х и 55-ти лет от полученных травм погибли на месте.

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Кроме того, водитель автопоезда DAF, двигавшийся позади первой фуры в сторону Вознесенска, также столкнулся с упомянутыми грузовиками. В результате аварии он не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Из-за ЧП проезд на указанном участке автодороги затруднен.

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