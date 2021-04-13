Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.

В поселке Окны Одесской области 77-летняя женщина умерла от ожогов, которые получила при сжигании мусора.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Пенсионерка сжигала мусор во дворе, но огонь внезапно перекинулся на ее одежду.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть». Сейчас проводятся следственные действия.

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Автор: Лариса Козовая