77-пенсионерка из Одесской области умерла от ожогов, которые получила во время сжигания мусора / фото depositphotos.com
В поселке Окны Одесской области 77-летняя женщина умерла от ожогов, которые получила при сжигании мусора.
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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Пенсионерка сжигала мусор во дворе, но огонь внезапно перекинулся на ее одежду.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть». Сейчас проводятся следственные действия.
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