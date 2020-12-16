Девочка объяснила, что ушла из дома, потому что поссорилась со старшим братом.

В городе Черноморск Одесской области полицейские нашли пропавшую без вести 14-летнюю жительницу Луцка.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, об исчезновении дочери мать сообщила луцким полицейским 11 декабря, через двое суток после исчезновения ребенка.

По словам женщины, правоохранителей она известила не сразу, потому что дочь не впервые ушла из дома.

Отмечается, что волынские полицейские установили маршрут передвижения 14-летней девочки и выяснили, что она села в фуру дальнобойщика, который направлялся в Одесский регион.

Поэтому правоохранители предположили, что девочка добралась до портового города Черноморск. Об этом они сообщили одесским полицейским, которые, имея описание грузовика и водителя, проверили десятки фур, прибывших в город.

«Жительницу Луцка правоохранители разыскали в 800 километрах от дома - в Черноморске. Они сообщили организаторам розыска, что нашли ребенка. Пока за девочкой ехали родные, о ней позаботились ювеналы. Им она объяснила, что ушла из дома, потому что поссорилась со старшим братом», - рассказали в главке.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая