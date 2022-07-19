Еще одного ребенка, которого напоили водкой, обнаружили пьяным на пороге админздания.

На Одесщине мужчина ради забавы напоил вином 5-летнего мальчика.

Об этом сообщили в Подольском районном управлении полиции.

"Пятилетнего малыша из Балтской общины напоил домашним вином сосед, потому что ему было весело наблюдать, как нетрезвый ребенок во время ходьбы падал. Кроме алкогольного отравления, мальчик получил ушибы рук, ног и туловища", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом же районе 9-летнего мальчика из поселка Окны пьяным обнаружили прохожие на пороге админздания. Как оказалось, его угостил водкой 18-летний местный житель. Мать мальчика вместо того, чтобы следить за ребенком в это время была пьяна и спала дома.

Обоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии. Им оказана медицинская помощь, сейчас угрозы их здоровью нет.

На граждан, доведших несовершеннолетних до состояния опьянения, составлены административные протоколы по статье 180 КУоАП.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. В больницу попали дети и взрослые. Все они ели пирожные.

Медики диагностировали симптомы гастроэнтероколита, пищевой токсикоинфекции – повышенную температуру, общую слабость, кишечные расстройства, рвоту.

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