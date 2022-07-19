Россия считает, что именно ракеты "Калибр" являются механизмом военно-политического давления, отметил спикер главы Одесской областной военной администрации.

Ночной ракетный удар по Одесской области является продолжением сирийского сценария давления на государство.

Таким мнением в Telegram поделился спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он акцентировал внимание на том, что ночью враг ударил семью ракетами "Калибр" по мирному поселку, в результате чего разрушены дома, Дом культуры, школа и тому подобное.

"Враг продолжает бить именно по мирным жителям. Ракеты типа "Калибр" россияне использовали впервые в 2015 году. Тогда они с Каспийского моря стреляли по Сирии. И с тех пор Россия считает, что именно ракеты "Калибр" являются таким механизмом давления, военно-политического давления на те или иные страны. Сколько же "Калибров" враг запустил по нашему государству и давит морально, физически, уничтожая инфраструктуру, но это - агония", - написал Братчук.

Он считает, что такие обстрелы - агония врага, и Украина обязательно победит, потому что украинский народ несломленный. Для победы каждый украинец просто должен честно работать, каждый на своем месте.

Напомним, ночью РФ осуществила массированный ракетный удар по Одесской области, пострадали 6 человек, среди которых ребенок. В частности, 7 крылатых ракет типа "Калибр" выпущены из акватории Черного моря. Одна сбита силами противовоздушной обороны, 6 попали по мирному селу.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 надворных сооружений. Повреждения получили, в частности, еще несколько частных усадеб.

Вас также могут заинтересовать новости: