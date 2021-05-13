Преступление совершено в присутствии многих людей.

Сегодня в Одесской области задержан мужчина, убивший человека на кладбище во время поминок.

Как сообщили в департаменте уголовного розыска Украины, убийство произошло 9 мая на одном из сельских кладбищ Одесской области.

"Во время поминовения умерших родственников был смертельно ранен один из посетителей", - говорится в сообщении.

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Установлено, что во время застолья к 49-летнему мужчине, который находился рядом с другими посетителями, подбежал злоумышленник и ударил его ножом в шею. Очевидцами преступления стало много людей.

Как отмечается, местные жители пытались оказать первую медицинскую помощь мужчине до приезда скорой помощи. От полученных ранений и кровопотери он скончался в больнице.

На протяжении трех дней сотрудники уголовного розыска устанавливали точное местонахождение убийцы, который, как выяснилось, скрывался в полях. Его задержали.

Мотивом убийства, по предварительным данным, стала ревность.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения - содержание под стражей.

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Автор: Лариса Козовая