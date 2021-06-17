Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

В Закарпатской области мошенница выманила у несовершеннолетней имущества более чем на 60 тысяч гривен. Она пообещала девушке, что вернет ее парня.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

В Мукачевское районное управление полиции обратился мужчина с сообщением о том, что в течение длительного времени его 17-летняя дочь неизвестной женщине отдавала деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, электроинструменты, телефоны, планшет и другое ценное имущество.

Выяснилось, что 33-летняя женщина в роли посредника между несовершеннолетней и вымышленной целительницей, под предлогом возвращения парня девушке, выманила у нее деньги и имущество на сумму более 60 тысяч гривен.

Читайте такжеЖитель Одесской области неправильно разжигал печь - трое его детей попали в больницуКроме техники, которую девушка вынесла из квартиры родителей, она перечисляла на банковский счет злоумышленницы деньги различными суммами от 300 до 3000 гривен. Всего следователям полиции удалось установить более 40 таких эпизодов.

Во время документирования уголовного преступления полицейские частично изъяли имущество потерпевших из квартиры злоумышленницы, часть подозреваемой удалось перепродать.

В полиции открыли уголовное производство по частям 1 и 2 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мошеннице сообщили о подозрении в совершенном преступлении и уже готовят материалы для избрания ей меры пресечения. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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Автор: Людмила Жерновская