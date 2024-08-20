Агент собирал данные о расположении подразделений Сил обороны и наблюдал за движением судов в порту в Измаильском районе.

В Одесской области задержали фельдшера скорой помощи, который по заказу ФСБ РФ корректировал ракетно-дроновые удары по Подунавью, в частности, врага интересовали порт и объекты Сил обороны.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, мужчина по собственной инициативе помогал спецслужбам РФ в проведении подрывной деятельности против Украины. В качестве вознаграждения за свои "услуги" он рассчитывал на руководящую должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

По данным прокуратуры, агент "сдавал" агрессору места дислокации личного состава подразделений Сил ТрО ВСУ, ГПСУ и Морской охраны на территории Измаильского района. Еще одной его задачей было наблюдение за динамикой заходов гражданских судов в местный порт и разновидностями грузов, перемещаемых ими.

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Отмечается, что эти данные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Подунавью Одесской области.

"Конкретизированные данные о местах пребывания личного состава украинских защитников, объектах военной инфраструктуры с расположением зданий и географическими координатами передавал сотруднику ФСБ РФ с помощью одного из мессенджеров", - рассказали в прокуратуре.

Во время задержания у мужчины изъят мобильный телефон, в котором обнаружили соответствующую переписку с врагом. Сейчас суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как уточнили в областном управлении СБУ, задержанный - 39-летний фельдшер станции экстренной медицинской помощи. В поле зрения спецслужбы РФ мужчина попал еще в апреле этого года, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах страны-агрессора.

По данным следствия, он готовил новые удары РФ по Одесской области и корректировал ракетно-пушечные удары по одному из портовых городов региона.

"Прежде всего рашисты пытались получить координаты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы. Также оккупанты надеялись получить локации огневых позиций ПВО, которая обороняет воздушное пространство южного региона", - добавили в украинской спецслужбе.

По указанию оккупантов предатель собирал разведывательную информацию в ходе поездок по прибрежной территории, в частности, во время вызовов "скорой". Полученные сведения он отображал на гугл-карте, а затем отправлял скриншоты своему куратору из ФСБ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Вражеские атаки на Подунавье в Одесской области

Российские военные периодически наносят воздушные удары по Подунавью в Одесской области. В частности, летом прошлого года оккупанты атаковали дронами порты украинского Подунавья. Например, в Измаильском районе были попадания в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Кроме того, было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись.

В июле 2024 года враг атаковал ударными беспилотниками припортовую инфраструктуру в городе Измаил. Повреждения получили 5-этажный жилой дом (ранены три человека) и три грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар.

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