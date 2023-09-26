Повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска.

Вследствие сегодняшней ночной атаки россияне повредили международный пункт пропуска на границе между Украиной и Румынией.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она напомнила, что Одесская область страдала от воздушных атак этой ночью.

"На этот регион враг направил ударные беспилотники типа "Шахед" 131 и 136. Атака была направлена на припортовую и пограничную инфраструктуру. Подунавье, в частности, пострадало в результате попадания, там есть факт возгорания автотранспорта в зоне ожидания-оформление. Есть информация о двух пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь. Также был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился для пересечения границы. И повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска", - заявила Гуменюк.

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В то же время, она подчеркнула, что результативность работы Сил противовоздушной обороны чрезвычайно высока, в частности над Одесщиной наши защитники уничтожили 10 "Шахедов".

По данным Сил обороны юга Украины, попаданием в припортовую и пограничную инфраструктуру вызвано разрушение зернохранилищ, повреждение админздания, грузовых автомобилей частных перевозчиков. "Шесть автомобилей выгорело дотла", - отмечают военные.

Также подчеркивается, что в международном пункте пропуска осуществляются стабилизационные мероприятия, пропускные операции приостановлены. Автотранспорт временно переориентирован через ближайшие пункты пропуска.

Война в Украине - российская атака 26 сентября

Как сообщал УНИАН, в течение этой ночи, 26 сентября, россияне совершили очередную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" против Украины. Всего было запущено 38 дронов с юго-восточного направления - из района российского города Приморско-Ахтарск и мыса Чауда в Крыму.

В том числе, захватчики в течение двух часов атаковали ударными беспилотниками Одесскую область.

По данным областных властей, в Измаильском районе были попадания в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Кроме того, повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.

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