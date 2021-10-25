Во время ДТП ребенок ехал на велосипеде по дороге.

В Одесской области водитель на иномарке смертельно травмировал 10-летнего мальчика.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось 24 октября в селе Струмок Белгород-Днестровского района.

Согласно сообщению, 37-летний житель Одесского района на автомобиле Dodge Charger сбил ребенка в селе Струмок, когда он ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм 10-летний потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Правоохранители проверили водителя легковушки на содержание алкоголя в крови. По результатам теста он был трезв.

Сведения по факту аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщал УНИАН, ранее в селе Гребля Закарпатской области, расположенном под городом Иршава, автомобиль "Volkswagen" насмерть сбил 13-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.

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Автор: Лариса Козовая