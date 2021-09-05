Инцидент в Одессе произошел в субботу на территории дендропарка "Победы".

В Одессе разыскали двух 4-летних братьев, потерявшихся в дендропарке "Победы" – одном из крупнейших городских парков.

Как сообщили журналистам в мэрии города, в субботу вечером, 4 сентября, к "островку безопасности" в парке "Победы" подошел одессит и нажал на кнопку "SOS". Он сообщил, что в парке потерялись двое его четырехлетних сыновей.

"Немедленно на место происшествия был направлен дежурный патруль "Муниципальной стражи", а дежурный оператор коммунального учреждения "Центр 077" начал отслеживать видеокамеры", – рассказали в мэрии.

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"Этот мальчик заставил всех изрядно понервничать. Поиски осложняло то, что ребенок был на велосипеде, и таких детей было в то время в парке достаточно много. Как оказалось позднее, он успел выехать за пределы парка", – уточнили в горсовете.

Ребенка "вычислили" по системе видеонаблюдения, и охранники "Муниципальной стражи" нашли его на ул. Зоопарковой.

Что нужно знать о дендропарке "Победы" в Одессе – справка УНИАН

Одесский дендропарк "Победы" – парк-памятник садово-паркового искусства. Сейчас он занимает около 50 га, общая длина водоемов – 700 м, объем воды – 31 тыс. кубометров.

Автор: Лариса Козовая