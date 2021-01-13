В Одессе правоохранители проверяют сообщение о минировании 26 детсадов, суда и прокуратуры.
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Как сообщили журналистам в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, информация о взрывчатке поступила сегодня на электронный адрес полиции.
В частности, аноним сообщил о минировании 26-ти детских садов во всех районах города (Приморском, Малиновском и Суворовском), а также – Малиновского районного суда Одессы и здания Одесской областной прокуратуры, расположенной в историческом центре.
На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.
В пресс-службе Малиновского суда подтвердили, что из здания эвакуированы сотрудники и посетители.
«Во время проведения оперативно-следственных действий группой специалистов-взрывотехников не рекомендуется до 14:30 заходить в здание суда», - сообщили в пресс-службе.
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