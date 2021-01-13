Сообщение о минировании поступило на электронную почту полиции.

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о минировании 26 детсадов, суда и прокуратуры.

Читайте такжеВ Одесской области произошел взрыв газа: два человека в тяжелом состоянии (фото)

Как сообщили журналистам в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, информация о взрывчатке поступила сегодня на электронный адрес полиции.

В частности, аноним сообщил о минировании 26-ти детских садов во всех районах города (Приморском, Малиновском и Суворовском), а также – Малиновского районного суда Одессы и здания Одесской областной прокуратуры, расположенной в историческом центре.

На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.

В пресс-службе Малиновского суда подтвердили, что из здания эвакуированы сотрудники и посетители.

«Во время проведения оперативно-следственных действий группой специалистов-взрывотехников не рекомендуется до 14:30 заходить в здание суда», - сообщили в пресс-службе.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая