В частности, полицейские сопровождали девушек к заказчикам, обеспечивали их охрану, контролировали время, проведенное с клиентом и получение денег за оказанные "услуги".

В Одессе задержали двух полицейских, которые вместе с сообщницами занимались сутенерством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, вчера вечером задержали старшего сержанта полиции, полицейского-водителя одного из батальонов Управления полиции охраны в Одесской области и охранника батальона УПО, который уже уволен со службы.

Также задержаны две их сообщницы. Все они подозреваются в сутенерстве (ч. 2 ст. 303 УК Украины).

С начала 2020 года полицейские вместе с сообщницами решили заняться противоправным заработком в сфере предоставления услуг сексуального характера.

Читайте такжеВ Одесской области полицейская украла из вещдоков полкилограмма кокаина (фото)Совместный «бизнес» они вели в помещениях в центре Одессы согласно предварительно распределенным между собой ролям.

В частности, руководитель осуществляла подбор помещений, удобных для организации притонов, и обеспечивала их функционирование, а также вела финансовые вопросы.

Администратор салона интимных услуг давала рекламные объявления в сети, подбирала женщин с привлекательной внешностью, которые предоставляли сексуальные услуги, проводила с заинтересованными собеседования с определением условий «работы» и принимала заказы от клиентов.

Правоохранители в свою очередь сопровождали девушек к заказчику, обеспечивали их охрану и безопасность, контролировали время, проведенное с клиентом и получение денег за оказанные «услуги». Также они распределяли средства между всеми участниками противоправной деятельности.

«Клиентам давали возможность выбрать себе «временную спутницу» заранее посредством ссылок на мобильные мессенджеры, где были размещены фото девушек в белье. Услуги своих «работниц» дельцы оценивали в 100 долл. в час», - рассказали в пресс-службе.

Сейчас решаются вопросы о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

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Автор: Лариса Козовая