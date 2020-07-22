В Киеве задержали СБУшника-сутенера (фото)

Работник СБУ систематически требовал взятки от женщин, оказывающих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности.

Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве военной прокуратуры Центрального региона разоблачило сотрудника Службы безопасности Украины, который занимался сутенерством.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, оказывающих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности.

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Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение.

Вчера, 21 июля, следователи ГБР задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им очередной неправомерной выгоды.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения", - уточнили в ГБР.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее были разоблачены участники организованной группы под руководством заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Одесской области на вымогательстве 250 тысяч. долларов у предпринимателя.

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