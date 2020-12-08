Хирургам пришлось ампутировать 17-летнему юноше кисть и стопу.

В Одессе умер 17-летний житель города Сарата Одесской области Максим Медяник, которому в ноябре оторвало руку из-за взрыва гранаты, найденной в чужом автомобиле.

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Об этом сегодня сообщил в социальных сетях родственник юноши, представитель благотворительного фонда «Добрый Самарянин» Роман Медяник.

«Максима больше нет с нами. Мы сделали все, что в наших силах», - написал он.

Ранее родственник юноши сообщал, что потерпевшего доставили в областную детскую клиническую больницу в Одессе, где медики боролись за его жизнь.

Хирургам пришлось ампутировать ему кисть и стопу, решался вопрос о спасении правого глаза. Юноше требовалась донорская кровь.

Что произошло:

Вечером 24 ноября на окраине пгт Сарата Одесской области из-за взрыва 17-летнему юноше оторвало руку. В ходе проверки было установлено, что у несовершеннолетнего в руках взорвалась граната РГД-5, которую он нашел в автомобиле на местной ферме. Взрывоопасный предмет спрятал в машине фермера местный пастух. По словам мужчины, гранату он нашел в поле.

По факту открыли производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая