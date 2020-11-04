В Одессе полиция открыла дело по факту кражи продуктов питания работниками детсада.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, к правоохранителям обратилась мать ребенка, посещающего детский сад на улице Краснова.
«Она сообщила, что работники детского сада похищали продукты питания, которые предназначались для приготовления пищи детям», - сказано в сообщении.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие, устанавливаются злоумышленники, причастные к правонарушению.
Как уточнили УНИАН в мэрии города, речь идет о дошкольном учреждении №10. По данным сотрудника горсовета, многие дети, посещающие этот детсад, жаловались на то, что остаются голодными, в рационе якобы были, в основном, каши и хлеб, а фрукты, овощи и прочие продукты отсутствовали.
Как отмечается, после безрезультатных жалоб, родители в конце прошлой недели сами «подкараулили трех сотрудников», когда они перебрасывали через забор сумки, в которых были продукты (молоко, фрукты и пр.). На место происшествия вызвали полицию, правоохранители зафиксировали происходящее.
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