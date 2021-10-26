У потерпевшего – тяжелая травма, продавец-иностранец задержан.

В Одессе продавец овощного магазина ударил прохожего молотком по голове за замечание о ящиках на тротуаре.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось на улице Александра Невского.

Причиной нападения, которое произошло вчера днем, стало то, что 56-летний одессит сделал замечание продавцу, поскольку находящиеся на тротуаре ящики загораживали проход.

"Правонарушитель молотком ударил по голове прохожего, когда тот начал с ним ссору из-за оставленных в пешеходной зоне ящиков. Пострадавшему медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму", - рассказали в главке.

Фигуранта – 53-летнего выходца из Закавказья – правоохранители задержали и поместили в изолятор временного содержания. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений иностранцу объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, в Херсоне задержали 34-летнего мужчину по подозрению в убийстве 71-летней женщины, у которой он арендовал квартиру. Полицейские обнаружили пенсионерку без сознания, в крови, с травмами. Там же нашли молоток со следами крови.

По подозрению в убийстве за несколько часов задержали арендатора квартиры. Он находился в микрорайоне Таврический. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Автор: Лариса Козовая