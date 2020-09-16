Железяка вошла в тело ребенка на двадцать сантиметров.

В Одессе 12-летний мальчик попал в реанимацию после игры на детской площадке.

Читайте такжеВ Кривом Роге скорая сбила 12-летнего мальчика на переходеОб этом говорится в сюжете ТСН.

Подросток получил серьезную травму внутренних органов, когда играл возле качели во дворе.

Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

«Мальчик катал на качелях девочку, подпрыгнул и упал на металлический штырь, торчащий из земли. Железяка вошла в тело ребенка на двадцать сантиметров», – говорится в сюжете.

Отмечается, что в шоковом состоянии парень смог дойти домой, оттуда его забрала «скорая». После операции подросток впал в кому. Сейчас врачи борются за его жизнь. Кто вкопал опасные штыри на площадке, сейчас устанавливает полиция.

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Автор: Катерина Шварц