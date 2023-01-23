Местные каналы сообщают, что накануне он был в сауне. Полиция начала расследование.

В Одессе на Трассе здоровья нашли мертвым бывшего совладельца промтоварного рынка "7-й километр".

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская, тело мужчины было найдено недалеко от моря сегодня утром. По данным полиции, на нем были только кроссовки и нижнее белье.

"Сообщение об обнаружении мужчины поступило в 6:30. Предварительно, на теле каких-либо следов насильственной смерти нет. Сейчас тело направлено на экспертизу", - сообщила Гордиевская.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

В то же время один из местных Telegram-каналов сообщил, что сегодня утром недалеко от Черного моря, на Трассе здоровья, нашли тело мужчины.

Со ссылкой на очевидцев канал сообщил, что вчера вечером недалеко от пляжа Caleton, где гуляли очевидцы, к ним подошел с фонарем неизвестный, который спрашивал, не видели ли они "голого мужчину в кроссовках".

Впоследствии стало известно, что речь идет о внуке основателя рынка "7-й километр", бывшего совладельца рынка Виктора Добрянского-младшего, которого разыскивали правоохранительные органы. С лета 2022 года Добрянский-младший находится в розыске по делу о незаконном завладении имуществом предприятия, легализации имущества, полученного преступным путем, и подделке документов.

"Накануне бизнесмен отдыхал в сауне на пляже "Дельфин", откуда ушел в одном нижнем белье", - говорится в сообщении канала.

Обыски в мэрии Одессы - что известно

5 декабря в Одессе задержали троих участников преступной группы, которая контролировала Одесский городской совет и бюджет города.

Среди фигурантов – одесский бизнесмен, бывший депутат одесского горсовета, мажоритарный владелец табачного гиганта TEDIS Ukraine и бенефициар группы Vertex United Борис Кауфман. 7 декабря ВАКС арестовал его с возможностью внесения залога в 129 млн грн, а Кауфман вышел из СИЗО уже на следующий день.

8 декабря суд арестовал его бизнес-партнера Александра Грановского с возможностью внесения 124 млн грн. Кроме того, суд арестовал доверенное лицо этих организаторов преступной организации. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 19,8 млн грн.

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