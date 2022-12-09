По данным следствия, их контролировали известный бизнесмен Борис Кауфман и экс-депутат Верховной Рады Александр Грановский.

Правоохранители сообщили о подозрении во взяточничестве трем вице-мэрам Одессы, которых контролировали известный бизнесмен Борис Кауфман и бывший народный депутат Александр Грановский.

Как сообщили в НАБУ, речь идет о первом заместителе городского головы Одессы, и.о. заместителя городского головы Одессы - руководителе аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета и заместительнице мэра.

Следствие установило, что с осени 2021 года преступная организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки за счет средств местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета.

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В частности, по данным следствия, и.о. заместителя городского главы Одессы, который является членом земельной комиссии, получал ежемесячно 15 тыс. долларов и более за определенные действия. "Такие, как обеспечение принятия земельной комиссией решений об отводе земли под строительство заранее определенным лицам, а также о внесении изменений в бюджет города. Всего с ноября 2021 по август 2022 подозреваемый получил более 2,4 млн грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Другие соучастники - первый заместитель и заместитель мэра, по версии следствия, получили с марта по июль 2022 года 900 тыс. и 300 тыс. грн соответственно.

По данным следствия, первый заместитель мэра, в частности, контролировал деятельность подчиненных управлений главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановлении расчетов за ремонт дорог в городе. Это создавало искусственные условия для получения организацией неправомерной выгоды от подрядчика за возобновление выплат.

"Подозреваемый также положительно голосовал в составе исполнительного комитета горсовета за решение, которым устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в Одессе и об изменениях в бюджет, которые отвечали интересам преступной организации", - сообщили в НАБУ.

Фигурантам сообщено подозрение по ч. 3 ст.255, ч. 3 ст.368 КК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Поскольку местонахождение первого заместителя городского головы Одессы пока неизвестно, о подозрении ему сообщили заочно (в порядке ст. 135, ст. 278 КК Украины).

Таким образом, сейчас о подозрении в участии в преступной организации сообщили шести лицам.

Следствие устанавливает других участников организации и ищет доказательства их коррупционной деятельности.

Сейчас должность первого заместителя городского головы Одессы занимает Михаил Кучук, руководителя аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета Олег Брындак. Также заместителем мэра является Светлана Бедрега.

Обыски в мэрии Одессы-что известно

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Одессе задержали троих участников преступной организации, которая взяла под контроль Одесский городской совет и бюджет города.

Среди фигурантов – одесский бизнесмен, бывший депутат одесского горсовета, мажоритарный владелец табачного гиганта TEDIS Ukraine и бенефициар группы Vertex United Борис Кауфман. 7 декабря ВАКС арестовал его с возможностью внесения залога в 129 млн грн. На следующий день Кауфман вышел из СИЗО под залог

Вчера, 8 декабря, суд арестовал его бизнес-партнера (бывшего нардепа) Александра Грановского с возможностью внесения залога в 124 млн грн. Кроме того, суд арестовал доверенное лицо этих организаторов преступной организации. По некоторым данным, это руководитель ряда предприятий, принадлежащих Кауфману. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 19,8 млн грн залога.

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