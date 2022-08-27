Власти говорят, что подобные случаи единичны и напоминают, что вручать повестку на улице или пляже - законно.

В Одессе на территории Аркадии накануне вечером произошла массовая драка якобы из-за попытки вручить повестки отдыхающим.

Соответствующие видео распространили местные Телеграм-каналы. Судя по ним, полиция пыталась утихомирить разбушевавшихся молодых людей, некоторые из них проявляли особую агрессию.

Другие детали инцидента пока не известны. Однако его уже прокомментировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона. По его словам, подобные случаи не являются массовыми, одесситы добровольно отправляются на учения и готовятся к поездке на фронт.

Відео дня:

"У нас сейчас такая ситуация, что даже не все желающие могут попасть в части и подразделения", - заявил он.

При этом Братчук подтвердил, что повестки могут вручать на улицах и пляжах - закон это не запрещает.

Ранее сообщалось, что военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это можно сделать лишь в нескольких случаях. По словам юриста, если повестку пытается вручить полицейский или представитель теробороны, от нее также можно отказаться. В случае отказа от повестки по уважительной причине военнообязанному не грозит никакой ответственности. Штраф можно получить лишь за нарушение правил воинского учета, его даже можно оспорить в суде.

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