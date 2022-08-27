Законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Военнообязанные украинцы могут быть наказаны за игнорирование полученной повестки и неявку в центр комплектования.

Об этом рассказал сайту ТСН юрист Ростислав Кравец.

По его словаи, очень многое зависит от того, кто именно вручал повестку (уполномоченное лицо или нет), а также как именно проходил этот процесс.

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"Если все было сделано правильно, а человек не появился, то за это в первую очередь предусмотрена административная ответственность", - говорит эксперт.

Кодекс Украины об административных правонарушениях гласит: нарушение законодательства о мобилизации грозит штрафом от 1700 до 3400 гривень.

"Но, если человек уже был в военкомате, прошел медкомиссию, затем получил повестку, которой вызывается для прибытия в часть, а по факту не явился, то в таком случае предусмотрена уголовная ответственность за уклонение", - предупреждает Кравец.

По его словам, законодательство имеет ряд статей, которые предусматривают даже лишение свободы за уклонение от службы: ст. 336 УК Украины предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. В свою очередь, суды при рассмотрении таких дел могут назначить обвиняемому испытательный срок для исправления.

Кроме того, адвокат напомнил, что, если человек, получивший повестку второй раз в течение года и не явившийся, может быть наказан более суровым штрафом. Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф в таком случае может быть равен 5100 гривень.

Ранее Кравец рассказал, что военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это можно сделать лишь в нескольких случаях.