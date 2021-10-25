Злоумышленники совершили как минимум 12 краж, поделились в полиции.

В центре Одессы двое мужчин воровали зеркала с элитных автомобилей и вымогали за них деньги.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы поступили обращения от владельцев авто, с которых были сняты зеркала.

Установлено, что подозреваемые – жители Херсона и Измаила в возрасте 45-ти и 39-ти лет. Мужчины, которых связывает уголовное прошлое (оба неоднократно судимы за имущественные преступления), по ночам снимали с дорогих иномарок зеркала, и прятали их неподалеку.

Читайте такжеПод Одессой задержана банда, кравшая товары со складов "7-й километр" под руководством "смотрящего"Например, в куче опавшей листвы или под старыми автомобильными шинами, вкопанными во дворах в качестве антуража. На месте преступления фигуранты оставляли записки со своими номерами телефонов.

Владельцам автомобилей, которые связывались с правонарушителями, озвучивались суммы за возврат похищенного имущества – от 500 до 1,5 тыс. грн.

Как отмечается, на счету злоумышленников не менее 12 краж, которые они совершили на территории Приморского района Одессы. Разоблачили мужчин сотрудники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска в Одесской области после совершения очередного преступления на Французском бульваре.

Злоумышленникам объявили подозрения по ч. 2 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины и поместили их в следственный изолятор. Они могут выйти на свободу под залог. За кражи, совершенные повторно по предварительному сговору, правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Одессе мужчина через противопожарный люк попал в офис рекламного агентства, распилил сейф и украл 150 тысяч гривень. Злоумышленника задержали в Запорожской области.

Автор: Лариса Козовая