Они решили забрать себе часть песка, который оставили дорожные службы.

На одной из украинских автодорог неподалеку от столицы водитель и пассажир легковушки решили забрать себе часть песка, который оставили дорожные службы, осуществляющие ремонт.

Соответствующее видео опубликовано в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"На трассе Киев-Чернигов добрые молодцы на Nissan решили помочь Укравтодору разгрести огромную кучу песка и погрузить часть себе в прицеп", - пишет очевидец, снявший происходящее из окна авто, в котором находился сам.

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В комментариях пользователи преимущественно возмутились такими действиями. "Так и живем. Какая Европа, когда в голове ж...?", "Приняли участие в Большой стройке", "В тот прицеп песка максимум на 300 гривень влезет", "Беднота, наверно, в голове и в доме", - идет речь в комментариях.

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Автор: УНИАН