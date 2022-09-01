Полицейские задержали злоумышленника во время очередного вояжа с чужими вещами.

В Одессе крымчанин несколько раз обворовывал жилье женщины, у которой ранее проживал бесплатно.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в течение месяца 34-летняя женщина безвозмездно предоставляла убежище 25-летнему знакомому из Крыма. Потом, когда застала в доме посторонних лиц, отказала ему в проживании. Злоумышленник похитил у хозяйки ключи и, воспользовавшись тем, что женщина уехала в другой город, продал незнакомцам ее золотые украшения, технику, одежду и другое ценное имущество.

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В конце действия правонарушителя заметили соседи и сообщили в правоохранительные органы.

"Полицейские задержали злоумышленника во время очередного вояжа с чужими вещами. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составляет 40 тыс. грн. Следователи уже сообщили правонарушителю о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, и поместили его под стражу", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли все имущество, похищенное фигурантом. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Согласно законодательству, кража, совершенная в условиях военного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

По данным управления, судить мужчину будут за имущественные преступления не впервые.

Как сообщал УНИАН, правоохранители сообщили о подозрении в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и прославлении российских военных администратору канала в одном из мессенджеров.

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