Этот вопрос может быть рассмотрен в срочном порядке.

В ЮНЕСКО заявили, что поддерживают предложение Украины о включении Одессы в список Всемирного наследия.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что после встречи министра культуры Украины Александра Ткаченко с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле в штаб-квартире агентства в Париже ЮНЕСКО мобилизовало экспертов для поддержки предложения Украины, чтобы номинация могла быть срочно рассмотрена странами-членами Комитета всемирного наследия.

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В ЮНЕСКО заявили, что хотят включить Одессу в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой, как и объекты Всемирного наследия Киев и Львов, которые тоже находятся под угрозой.

В организации напомнили, что Одесса находится всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подверглась артиллерийскому обстрелу. В прошлом месяце была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского музея изобразительных искусств, открытого в 1899 году.

В ЮНЕСКО сообщили, что организация профинансирует ремонт этого музея, а также Одесского музея современного искусства, и наймет дополнительный персонал для защиты коллекций. Также ЮНЕСКО поможет в оцифровке произведений искусства и предоставит защитное оборудование.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о "необходимости" переговоров с РФ.

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