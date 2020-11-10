Правоохранители разыскивают нарушителей.

В Одессе полиция начала расследование по факту надругательства над флагом Европейского Союза.

Читайте такжеШкольницы станцевали тверк возле памятника погибшим на Донбассе и спровоцировали скандал (видео)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области,

сегодня правоохранители в социальных сетях обнаружили видео, на котором молодые люди снимают символ содружества европейских стран с флагштока. Полотнище бросили на асфальт и потоптались по нему.

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по факту надругательства над государственным символом Евросоюза.

В частности, сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к указанному правонарушению.

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в центре города злоумышленники сняли с флагштока флаг ЕС на Думской площади (возле мэрии), возле здания Одесской ОГА и возле Потемкинской лестницы. Якобы неизвестные заявили, что эти полотнища не имеют права там висеть.

На видеозаписи, сделанной на Думской площади, видно, как неизвестный срывает указанный флаг, и как группа молодых людей топчутся и танцуют на нем.

Юноши также разрисовали полотнище и показывали на камеру неприличные жесты.

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Автор: Лариса Козовая