Nissan "вылетел" за пределы проезжей части и выехал на открытую площадку кафе, где находились люди.

В Одессе иномарка врезалась в ресторан быстрого питания McDonald's.

Как подтвердили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, сегодня вечером на проспекте Шевченко, где находится кафе McDonald's, произошло ДТП.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что примерно в 17.00 автомобиль Nissan на большой скорости «вылетел» за пределы проезжей части и выехал на открытую площадку McDonald's. При этом, иномарка снесла ограждение, вокруг разбросаны столы и стулья.

Со слов очевидцев, тяжелые травмы получила посетительница кафе, ее увезла скорая помощь. По другим данным, пострадавших двое.

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Автор: Лариса Козовая