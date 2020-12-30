В Одессе иномарка врезалась в ресторан быстрого питания McDonald's.
Как подтвердили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, сегодня вечером на проспекте Шевченко, где находится кафе McDonald's, произошло ДТП.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
В социальных сетях очевидцы сообщают, что примерно в 17.00 автомобиль Nissan на большой скорости «вылетел» за пределы проезжей части и выехал на открытую площадку McDonald's. При этом, иномарка снесла ограждение, вокруг разбросаны столы и стулья.
Со слов очевидцев, тяжелые травмы получила посетительница кафе, ее увезла скорая помощь. По другим данным, пострадавших двое.
Другие происшествия в Одессе
- В Одесской области пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку (фото, видео)
- В Одессе мужчина стрелял в полицейских, приехавших к нему с обыском
- В Одессе шестилетняя девочка ехала в маршрутке без сопровождения взрослых, в одной лишь пижаме
- Собрали сотни автомобилистов: в Одессе полиция пресекла проведение незаконных гонок
- В Одесской области мужчина избил металлической трубой полицейского, который приехал на вызов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram