Посетителям, нарушившим дресс-код, деньги за билеты не вернут.

В Одесский национальный академический театр оперы и балета больше не будут пускать зрителей в пляжной одежде.

Об этом говорится в заявлении администрации театра на его странице в Facebook.

Отмечается, что Одесская Опера является одной из жемчужин европейской культуры и самым красивым зданием в городе.

«Это настоящий храм искусства. Поэтому, к сожалению, мы не можем позволить посещение его гостям в неподходящем наряде. Люди, одетые в шорты, футболки без рукавов, вьетнамки, не допускаются в зал», - сказано в заявлении.

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Стоимость билетов гражданам, которых из-за ненадлежащей одежды не допустили в театр, не будет возмещена.

Стоит отметить, что некоторые одесситы уже одобрили это нововведение.

«Заразительно правильный пример подает Одесский театр оперы и балета! Удивительно, что у кого-то элементарные нормы приличия вызывают недоумение! Уважаемые зрители, учтите при посещении театров!» – прокомментировала в Facebook одесситка Татьяна Орел.

«Наконец-то!», «Давно бы так», «Мне даже в джинсах не очень уютно, хотя и понимаю, что половина зрителей так, а шорты не понимаю», – вторят подписчики.

Справка УНИАН. Одесский национальный академический театр оперы и балета создан в XІX веке. Первое здание было открыто в 1810 году и сгорело в 1873 году. Современное здание построено в 1887 году архитекторами Фельнером и Гельмером в стиле нового венского барокко. Интерьер зрительного зала стилизован под архитектуру позднего французского рококо. Уникальная акустика подковообразного зала позволяет доносить даже шепот со сцены в любой уголок зала. Является одним из самых красивых театров мира.

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Автор: Лариса Козовая