По факту инцидента представители Центра Queer Home Odesa обратились в полицию.

Общественный центр Queer Home Odesa заявил о нападении хулиганов на их помещение.

Об этом говорится в заявлении организации, размещенной в Facebook.

«Сегодня в обед неизвестные заклеили листовками «Традиции и порядка» двор, в котором находится наш комьюнити-центр, пытались взломать дверь, испортили то, до чего смогли дотянуться, - вход в помещение. Не очень понятен смысл постеров: «Стать це стать» и «Нет абортам» у входа в комьюнити-центр для ЛГБТ, но надеемся, правоохранителям удастся установить ход событий и найти логику в действиях хулиганов», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что злоумышленники своими хулиганскими действиями сорвали запланированное на сегодня мероприятие - кинопоказ.

В организации сообщили, что по факту инцидента обратились в полицию.

Ситуацию прокомментировала глава организационного комитета фестиваля «Одесса Прайд 2020» Анна Леонова. Она отметила, что прошло 13 дней с момента, когда на участников акции, проходившей в рамках «Одесса Прайд 2020», напала группировка из числа последователей «ТиП» и «САК Против».

«За это время на акт агрессии отреагировали даже в Европарламенте. Но не наша доблестная полиция. Подано семь заявлений! Вероятно, этого мало. Добавим ещё и эту акцию. Вероятно, именно такие события «ТиП» и называет «Акции в защиту семьи». Испортили фасад, дверь, сломали декоративную решетку», - написала Леонова в Facebook.

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Стычки в Одессе: что известно

30 августа сторонники «традиционных семейных ценностей» в Одессе напали на участников акции ЛГБТ, которую хотели провести в рамках фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2020» вместо традиционного «Марша равенства».

Мероприятие представители ЛГБТ намеревались провести на Думской площади - возле здания мэрии. Злоумышленники также напали на полицейских, которые пытались защитить участников акции. В полицию с Думской площади доставили 16 человек.

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Автор: Лариса Козовая