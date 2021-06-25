Сегодня в Одессе из здания суда сбежал подозреваемый в краже.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сбежал Руслан Миколенко, 1985 г.р., который подозревается в совершении имущественного преступления.
Отмечается, что мужчина сбежал из-под конвоя из здания суда.
Приметы: рост 180-185 см, плотного телосложения, волосы темные, глаза карие.
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Граждан, которые владеют какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить в правоохранительные органы.
Как уточнил УНИАН источник в правоохранительных органах, фигурант сбежал из Приморского районного суда Одессы. По данным правоохранителя, сбежавший, задержанный по подозрению в совершении кражи, был в наручниках.
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