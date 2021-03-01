Сейчас проводятся работы для спасения гражданина, который находится под завалом в помещении котельной.

На Николаевщине в результате взрыва твердотопливного котла на территории общеобразовательной школы в с. Ивановка Очаковского района под железобетонной плитой оказался человек.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям информация о происшествии поступила к спасателям 1 марта в 07:36.

Согласно информации, в помещении котельной под железобетонной плитой находится человек.

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По вызову выехали два отделения 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

На месте также возник пожар площадью 2 кв. м, пожарными он ликвидирован.

Также дополнительно направлены специальный аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, автокран КTA-18 на базе КамАЗ-53228 для разбора разрушенных конструкций и деблокирования пострадавшего, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ.

В ГСЧС добавили, что сейчас принимаются все необходимые меры для спасения гражданина. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687.

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Автор: Светлана Макринская