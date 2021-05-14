Он занимался созданием хроники и анализом трагических событий Холокоста.

В Николаеве в своей квартире нашли убитым известного историка-краеведа Владимира Щукина.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Утром профессора нашел его сосед, который увидел, что у того открыта дверь, а на полу лежит тело. Эксперты выяснили, что мужчина погиб от ножевых ранений и повреждений головы. Соседи же говорят, ничего подозрительного не слышали.

Обстоятельства гибели историка Щукина похожи на убийство другого известного николаевского историка - Николая Шитюка, который был научным руководителем кандидатской диссертации Щукина. Три года назад Шитюка нашли с ножом в спине в съемной квартире.

Кто такой Владимир Щукин

Владимиру Щукину было 67 лет. Он работал преподавателем историком николаевского филиала Одесской юридической академии. Владимир Щукин жил один, вел спокойный образ жизни и изучал преступления Холокоста на территории Николаевщины.

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Автор: Олег Давыгора