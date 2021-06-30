К борьбе с огнем привлекли добровольцев церковной пожарной команды

Трехэтажный придорожный отель вспыхнул в Мукачево Закарпатской области. Борьба с огнем длится уже третий час.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пожар произошел в отеле "Водолей" на улице Графа фон Шенборна. Сообщение об инциденте поступило в 15:40. Возгорание началось в подсобно-складских помещениях.

"Сейчас на месте происшествия работает шесть единиц техники трех государственных пожарно-спасательных частей Мукачево и добровольцев церковной пожарной команды села Дерцен. Всего 26 пожарных", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Черниговской области в результате пожара погибли молодые супруги

Пожар локализовали в 17:10, но борьба с огнем еще не завершена. Информация о пострадавших не поступала.

На опубликованных фото видно, что огонь охватил верхний этаж здания, а столб черного дыма видно за десятки метров от места происшествия.

Пожар в одесском отеле

Вечером 17 января в курортной зоне Одессы, в районе Аркадии, на ул. Посмитного загорелся отель.

Во время пожара погибли мужчина и женщина, личности которых еще устанавливаются.

Пострадали несколько человек, в числе которых - гражданин Марокко.

Полиция начала расследование по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что одному из пострадавших понадобилась пересадка кожи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева