Минобороны передает ФГИУ отель "Власта" во Львове и отель "Братислава" в Кривом Роге.

Министерство обороны передает Фонду государственного имущества отель "Власта" во Львове, отель "Братислава" в Кривом Роге и отель "Казацкий" в центре Киева для дальнейшей приватизации.

Об этом во время форума "Украина 30" заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Всеми тремя отелями владеет Министерство обороны Украины. Зачем Министерству обороны отели, которые являются для них неприбыльными? Мы посмотрели, что прибылями там вообще не пахнет. Что с ними делать? Их надо передавать в Фонд государственного имущества и дальше передавать на приватизацию. Именно это и произошло вчера. Министру обороны очень благодарны. Письма уже направлены в Фонд государственного имущества, и я надеюсь, что уже в ближайшее время мы увидим, что объекты пойдут на приватизацию", - сказал он.

Также Тимошенко добавил, что Министерство молодежи и спорта вскоре передаст Фонду госимущества свое здание на пересечении улиц Большая Васильковская и Саксаганского в центре Киева.

Продажа отеля в центре Киева

15 июля 2020 отель "Днепр" был продан на аукционе за 1,11 млрд гривен. Покупателем на торгах стало ООО "Смартленд". Эта компания зарегистрирована в 2013 году и занимается предоставлением в аренду и эксплуатацией собственного и арендуемого имущества.

23 июля один из основателей киберспортивной команды NaVi Александр Кохановский заявил, что победил на аукционе по продаже отеля "Днепр" вместе с партнерами и инвесторами. "Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов", — заявил он. В одном из интервью, отвечая на вопрос о том, связана ли покупка отеля с легализацией в Украине игорного бизнеса, Кохановский сказал: "Мы об этом совершенно не думали".

В декабре 2020 года собственники отеля "Днепр" подали заявки на регистрацию торговых марок Dnipro Casino и Казино Дніпро.

30 апреля 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отказалась выдавать отелю "Днепр" разрешение на проведение азартных игр.

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Автор: Дмитрий Шварц