Мужчина в тяжелом состоянии.

В Одессе одному из пострадавших 17 января во время пожара в отеле понадобится пересадка кожи.

Читайте такжеГибель людей в одесском отеле: полиция назвала две возможных причины пожара (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заведующий ожогового отделения Одесской ГКБ №10 Александр Ставратий.

Он отметил, что вчера поздно вечером в больницу были доставлены 21-летний студент-иностранец и 47-летний гражданин Украины.

У обоих - отравление продуктами горения и ожог дыхательных путей.

По словам Ставратия, старший мужчина пребывает в более тяжелом состоянии. У него порядка 50% ожогов поверхности тела, и ему, скорее всего, понадобится пересадка кожи.

«Его состояние стабильно тяжелое. Он находится в блоке интенсивной терапии», - отметил медик.

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Вечером 17 января в курортной зоне Одессы, в районе Аркадии, на ул. Посмитного загорелся отель.

Во время пожара погибли мужчина и женщина, личности которых еще устанавливаются.

Пострадали несколько человек, в числе которых - гражданин Марокко.

Полиция начала расследование по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая