Украинское судно перевозило чугунную руду в Китай, а второе - пшеницу из Болгарии в Египет.

В Мраморном море у побережья провинции Чанаккале столкнулись два грузовых судна: одно шло с Украины и перевозило чугунную руду в Китай, а второе перевозило пшеницу из Болгарии в Египет.

Об этом сообщает Hürriyet.

"Судно Benitamou длиной 299 метров, перевозившее чугунную руду с Украины в Китай, и судно BC Vanessa длиной 172 метра, перевозившее пшеницу из Болгарии в Египет, столкнулись приблизительно в 06:10", - говорится в сообщении.

Стало известно, что два корабля, идущие в одном направлении, столкнулись на пути к месту якорной стоянки, чтобы дождаться разрешения на вход в Дарданеллы по причине сильного тумана в этом районе.

Читайте такжеВ Харькове подожгли Lexus работника Генпрокуратуры (фото)На место аварии прибыли буксиры Nazım Tur, Rescue-4, Rescue-15 и катера KEGM-0 и SEREN-2, принадлежащие Главному управлению береговой безопасности Турции. Оба судна отбуксировали в район Лапсеки, провинция Чанаккале.

Как известно, экологи, рыбаки и политики бьют тревогу по поводу загрязнения поверхности Мраморного моря в районе Стамбула. Оно покрыта густым белёсым налётом слизи, выделяемой водорослями и свидетельствующей о высоком уровне загрязнения воды. С воздуха можно увидеть гигантские белые ковры так называемой "морской слюны". Турецкие СМИ сетуют на безалаберность хозяйствующих субъектов и беспечность центральных властей, настаивающих на реализации своих планов по строительству нового канала.

Несмотря на всю неблагоприятную экологическую обстановку, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на строительстве канала между Мраморным и Средиземным морями.

Ранее сообщалось, что на контейнеровозе у берегов Британской Колумбии вспыхнул пожар.

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Автор: Тамара Отовская