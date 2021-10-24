Экологи опасаются, что инцидент приведет к экологической катастрофе.

Пожар вспыхнул на контейнеровозе у берегов Британской Колумбии. Судно перевозило химикаты

Об этом сообщает Reuters.

На месте инцидента работают береговые службы США и Канады. Ситуация может привести к экологической катастрофе.

На контейнеровозе MV Zim Kingston находятся химикаты для горнодобывающей промышленности. Известно, что горят десять контейнеров, а огонь продолжает распространяться. В то же время сам корабль не горит.

Читайте также"Воняет ужасно": под Запорожьем нашли секретный полигон с химическими отходами, стекающими в реку (видео)Кроме того, 40 контейнеров упали за борт. Их отслеживает береговая охрана Канады вместе с американскими коллегами.

"Это очень беспокоит. Корабль и контейнеры находятся очень близко к Виктории (Британская Колумбия) и сегодня вечером ожидается сильный шторм. Мы обеспокоены, что это может быть еще одна экологическая катастрофа", - рассказал глава экологической организации Surfrider. Foundation Canada Дэвид Будино.

Сообщается, что 16 членов экипажа были эвакуировали с судна, но пять остались на борту. Они борются с огнем.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2019 и 2020 годах на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" ученые Национального антарктического научного центра в сотрудничестве с учеными Европейского Союза начали изучать распространение глобальных загрязнителей в экосистеме Южного океана.

Автор: Виолетта Орлова