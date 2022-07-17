На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, которые взаимодействуют со спасателями и правоохранителями Греции.

На борту транспортного украинского Ан-12, разбившегося в Греции во время выполнения коммерческого рейса Сербия - Иордания - Бангладеш, был "опасный груз".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Что именно перевозил Ан-12, он не уточнил.

"Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии - отказ одного из двигателей. По поручению министра иностранных дел на базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, которые взаимодействуют со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента. Сейчас продолжаются спасательные работы и пожаротушения", — рассказал Николенко.

Министр обороны Сербии Небойш Стефанович на пресс-конференции заявил, что украинский транспортный самолет, который разбился в Греции, транспортировал 11,5 тонн оборонной продукции в Бангладеш.

"Самолет вылетел около 20:40 из города Ниш и перевозил около 11,5 тонн нашей специальной продукции конечному заказчику в Бангладеш. Заказчиком выступило Министерство обороны Бангладеш", – сказал он.

Министр добавил, что все восемь членов экипажа погибли.

Отметим, ранее авиакомпания "Меридан", которой принадлежал самолет, заявила, что все восемь членов экипажа самолета Ан-12 были гражданами Украины, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, в ночь на 17 июля самолет Ан-12 разбился на западе от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Он выполнял рейс из аэропорта "Константин Великий" близ ниша в Сербии в столицу Иордании - Амман.

Экипаж до катастрофы успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, однако самолету не удалось совершить аварийную посадку, так как самолет загорелся еще в воздухе, быстро снизился, а затем упал на землю, после чего произошел взрыв.

Известно, что Ан-12 был якобы загружен боекомплектом: очевидцы заявляют, что "слышали взрывы в течение часа" после того, как самолет упал.

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